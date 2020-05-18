 

Озвучены планы ОАК на постройку гражданских самолетов с 2024 года

18.05.2020, 13:30, Новости дня

«Объединенная авиастроительная корпорация» должна производить более 100 гражданских самолетов в год с 2024 года, эта цифра будет увеличиваться, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению, и этот показатель должен будет расти. Это свыше 72 самолетов МС-21, порядка 30, может быть, больше, «Суперджетов», 12 самолетов Ил-112 и уже понемножку это самолеты других типов», – цитирует РИА «Новости» интервью Борисова Павлу Зарубину, которое было показано на канале «Россия-24».

Напомним, в январе Ростех предложил создать авиакомпанию с российской летной техникой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Трамп призвал американцев выразить любовь и уважение к своим матерям

08.05 / Ракова: 276 москвичей, переболевших коронавирусом, стали волонтерами

15.05 / Как снизить смертность и не опорочить институт брака

30.03 / В США одобрено ограниченное применение антималярийных лекарств для лечения коронавируса

11.05 / В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

04.05 / Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

06.04 / Момент гибели эпатажного блогера Павла Петеля попал на видео

07.04 / В Совфеде заявили о моратории на увольнения во время нерабочего периода

08.05 / Нардеп заявил, что компания “Центрэнерго” задолжала госшахтам почти 500 млн грн

07.04 / Изготовление установочной партии новых Ту-160 началось в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска