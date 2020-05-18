Клуб «Эльбрус» организовал онлайн-встречу с финалистами «Лидеров России»

18.05.2020, 13:30, Новости дня

Клуб «Эльбрус» провел онлайн-встречу с финалистами третьего сезона конкурса «Лидеры России», где участники узнали о проектах сообщества. Целью встречи стало знакомство с деятельностью клуба.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали клуб с одноименным названием, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В настоящее время сообщество реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тыс. человек из 60 регионов страны. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах.

В ноябре 2019 года состоялось второе общее собрание клуба, в рамках которого были разработаны и утверждены ценности сообщества: «Служение Родине», «Невозможное-возможно», «Один за всех и все за одного, «Открытость и прозрачность», «Честность и порядочность».

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» взял приветственное слово: «Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умными, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными, активными и ответственными жителями нашей страны», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В свою очередь победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров РФ «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития Татьяна Дьяконова рассказала участникам встречи про миссию сообщества и его цели.

«Клуб развивает лидерский потенциал через обучение и наставничество. Например, обучение методологии «Сервис-дизайн», и участие в образовательной программе «Театр компетенций», фокус которой направлен на осознанность, самоорганизацию, самомотивацию и грамотную работу со своими сильными и слабыми сторонами, понимание своих зон развития и талантов, развитие лидерских компетенций с помощью театральных методик», – уточнила она.

Кроме того, по словам Дьяконовой, клуб реализует программу «Наставничество», которая разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Победитель первого сезона конкурса, руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус» Дмитриева Евгения занимается ежегодным отбором инициатив в портфель проектов Клуба.

«В 2019 году клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Самым масштабным проектом являются «Уроки Лидерства». Площадкой для проведения мастер-классов стали детские лагеря, школы и вузы. Проект охватил более 19 тыс. молодых людей в 60 регионах России. Самый масштабный урок прошел в «Орленке», Вероника Прищепа выступила перед 600 школьниками», – отметила Дмитриева.

По ее словам, в 2020 году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». В рамках проекта «Боевая слава» проводятся уроки «Памяти и Славы», на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Доступный театр» – проект, где лидеры посетят детские лагеря и дома престарелых с записью постановки «Женитьба» театра Олега Табакова.

В проекте «Делай чудо» лидеры проводят обучающие занятия, арт-терапию, мастер-классы и праздники для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации.

Победитель первого сезона конкурса, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго Олег Жданеев руководит блоком мероприятий клуба «Эльбрус».

«На квартальных встречах проходит посвящение новых членов клуба, презентация и отбор проектов в портфель проектов сообщества обучение участников встречи. На ежегодном собрании мы подводим итоги года, презентуем проекты на следующий год. И, конечно, наши встречи являются отличной площадкой для общения и обмена опытом членов клуба», – подчеркнул Жданеев.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали клуб с одноименным названием.

В настоящее время сообщество реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тыс. человек из 60 регионов страны. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах.

В ноябре 2019 года состоялось второе общее собрание клуба, в рамках которого были разработаны и утверждены ценности сообщества: «Служение Родине», «Невозможное-возможно», «Один за всех и все за одного, «Открытость и прозрачность», «Честность и порядочность».

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» взял приветственное слово: «Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умными, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными, активными и ответственными жителями нашей страны», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В свою очередь победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров РФ «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития Татьяна Дьяконова рассказала участникам встречи про миссию сообщества и его цели.

«Клуб развивает лидерский потенциал через обучение и наставничество. Например, обучение методологии «Сервис-дизайн», и участие в образовательной программе «Театр компетенций», фокус которой направлен на осознанность, самоорганизацию, самомотивацию и грамотную работу со своими сильными и слабыми сторонами, понимание своих зон развития и талантов, развитие лидерских компетенций с помощью театральных методик», – уточнила она.

Кроме того, по словам Дьяконовой, клуб реализует программу «Наставничество», которая разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Победитель первого сезона конкурса, руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус» Дмитриева Евгения занимается ежегодным отбором инициатив в портфель проектов Клуба.

«В 2019 году клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Самым масштабным проектом являются «Уроки Лидерства». Площадкой для проведения мастер-классов стали детские лагеря, школы и вузы. Проект охватил более 19 тыс. молодых людей в 60 регионах России. Самый масштабный урок прошел в «Орленке», Вероника Прищепа выступила перед 600 школьниками», – отметила Дмитриева.

По ее словам, в 2020 году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». В рамках проекта «Боевая слава» проводятся уроки «Памяти и Славы», на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Доступный театр» – проект, где лидеры посетят детские лагеря и дома престарелых с записью постановки «Женитьба» театра Олега Табакова.

В проекте «Делай чудо» лидеры проводят обучающие занятия, арт-терапию, мастер-классы и праздники для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации.

Победитель первого сезона конкурса, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго Олег Жданеев руководит блоком мероприятий клуба «Эльбрус».

«На квартальных встречах проходит посвящение новых членов клуба, презентация и отбор проектов в портфель проектов сообщества обучение участников встречи. На ежегодном собрании мы подводим итоги года, презентуем проекты на следующий год. И, конечно, наши встречи являются отличной площадкой для общения и обмена опытом членов клуба», – подчеркнул Жданеев.

За год клуб провел семь встреч с наставниками конкурса «Лидеры России», а именно с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым, Генеральным директором ООО «Сплат Глобал» Евгением Деминым, Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Заместителем министра финансов РФ Михаилом Котюковым, президентом АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым, генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и Директором института общественных стратегий, научным руководителем Московской школы управления «Сколково» Андреем Волковым. Главной традицией клуба является восхождение на гору Эльбрус.