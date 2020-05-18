 

Полицейские Татарстана получили от 6 до 11 лет колонии. Они пытали задержанного, который после этого покончил с собой

18.05.2020, 13:25, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВ Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор пятерым бывшим полицейским по делу о пытках и доведении до самоубийства Ильназа Пиркина, сообщает “Зона права”.

Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин получил 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Приговоры оперуполномоченным:

Гадель Рахимов – 11 лет в колонии строгого режима;
Игорь Филинов – 7 лет и 3 месяца в колонии строгого режима;
Михаил Логачев – 8 лет в колонии общего режима;
Наиль Миндубаев – 6 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.

Шестому фигуранту дела – стажеру Ильнару Гарипову – удалось скрыться от следствия, он объявлен в розыск. На него заведено отдельное уголовное дело.

В 2017 году в Нижнекамске 22-летний местный житель Ильназ Пиркин покончил с собой после допроса в полиции. По версии следствия, полицейские в целях повышения статистических показателей пытками пытались добиться от Пиркина признания в совершении 47 краж.

Перед смертью молодой человек записал видео, в котором рассказал об издевательствах со стороны полицейских, в том числе с помощью противогаза. 

Согласно материалам дела, после смерти Пиркина еще три человека подверглись пыткам со стороны полицейских. На двоих оперуполномоченные пытались “повесить” вину за самоубийство молодого человека.

После появления в интернете видео Ильназа Пиркина с рассказом о пытках в полиции Нижнекамска, еще несколько местных жителей пожаловались на избиения в отделении. 

Так Виталия Виталий Зачетова почти час избивали и мучили в полицейской машине, он рассказал как полицейские включали печку на полную мощность, и когда дышать было невозможно, он стучался в окно.

Другого местного жителя пытали еще в 2015 году, после чего он лишился зрения и получил первую группу инвалидности.

 

 



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