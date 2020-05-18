Паспортные данные нарушителей режима самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе. Прокуратура начала проверку

18.05.2020, 13:25, Новости дня

Паспортные данные москвичей, которые получили штрафы за нарушение режима самоизоляции, были в открытом доступе опубликованы в Сети, пишет “Коммерсант”.

На сервисе по оплате штрафов и других нарушений в Москве можно найти фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные человека, на которого был выписан штраф – с помощью уникального идентификатора начислений штрафа за нарушение самоизоляции в Москве. Эти данные можно получить также с помощью подбора цифр УИН, отмечают журналисты.

“Вручную собрать персональные данные методом перебора УИН трудоемко и почти невозможно, зато программа в автоматизированном режиме сможет выполнить эту работу”, – рассказал начальник отдела информационной безопасности “СерчИнформ” Алексей Дрозд.

Эксперт указал, что данные на таких сайтах должны вноситься в обезличенном виде, а разработчики должны обеспечить их защиту и тесты количества запросов, а также проверку от ботов. Ничего этого по словам экспертов, которых опросил “Коммерсант”, в Москве сделано не было.

За все время так называемого “режима самоизоляции” в Москве было выписано более 35 тысяч штрафов.

После публикации статьи в “Коммерсанте” прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям об утечке персональных данных, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

“Прокуроры проверят исполнение ответственными должностными лицами федерального законодательства о персональных данных и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования”, – рассказала представитель прокуратуры.

В Ассоциации юристов России рассказали, что пострадавшие от утечки данных могут пожаловаться в Роскомнадзор и добиваться компенсции через суд. Однако за десять лет практики никому еще не удавалось добиться выплат, отметили в организации.

Ранее пользователи приложения “Социальный мониторинг”, которое московские власти обязывают устанавливать всех, кто болен коронавирусной инфекцией или имеет ее симптомы, пожаловались на автоматические штрафы и сбои в работе софта.

Всего “Социальный мониторинг” выписал штрафов на 140 миллионов рублей.