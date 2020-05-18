 

Мишустин пообещал провести совещание о проблемах с выплатами медикам

18.05.2020, 13:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что проведет 18 мая отдельное совещание о проблемах со стимулирующими выплатами медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом он потребовал сделать все необходимое, чтобы в дальнейшем избежать ситуаций, подобных той, которая сложилась с доведением стимулирующих выплат медикам за апрель.

«Мы сегодня обсудим эту тему на отдельном совещании. Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить», – передает ТАСС слова премьера.

Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову взять этот вопрос под личный контроль.

По его словам, распоряжение по дополнительным выплатам более 114 тыс. работников соцучреждений, работающих с COVID-19, подписано.

«По итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое было 11 мая, президент поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы предоставить доплаты работникам социальных организаций, которые продолжают трудиться в условиях распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых, в других подобных организациях. Соответствующее постановление и распоряжение о материальной поддержке таких сотрудников социальных учреждений подписаны», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

На эти цели, отметил Мишустин, будет выделено около 7 млрд 700 млн рублей, что позволит обеспечить выплатами более 114 тыс. специалистов.

«За период с 15 апреля по 15 июля им ежемесячно будет начисляться специальная доплата. Размер ее зависит от того, есть ли в медучреждении больные коронавирусной инфекцией или нет. В первом случае врачи будут получить по 60 тыс. рублей, во втором – по 40 тысяч. Средний медицинский персонал, а также социальные работники, психологи, педагоги, логопеды и другие – по 35 и 25 тысяч соответственно. Младший медицинский персонал и сиделки – по 20 и 15 тысяч соответственно. Технические и другие сотрудники – по 15 и 10 тысяч. Кроме того, для них будет введен сменный режим работы – 14 календарных дней», – добавил Мишустин.

Напомним, по меньшей мере в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат медицинским работникам положенных денег за борьбу с коронавирусом.



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