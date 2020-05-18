Евгений Цыганов показал редкие фото детей от Ирины Леоновой и Юлии Снигирь

18.05.2020, 13:14, Разное

Многодетный отец Евгений Цыганов не распространяется о своей личной жизни, довольно редко приоткрывая “дверь” – пусть и дистанционно – в собственный дом для своих Instagram-фолловеров. На днях он порадовал поклонников, представив целую серию снимков детей – от бывшей гражданской жены, актрисы Ирины Леоновой, и от нынешней официальной, актрисы Юлии Снигирь.

На фото запечатлен момент, как Цыганов играет с детьми в “Монополию”, а также отдельными снимками он показал сына от Юлии Снигирь Федора и младшую дочь Веру, которую Ирина Леонова родила за полгода до первенца Снигирь. Юлия и Евгений вместе больше пяти лет и, по слухам, поженились осенью прошлого года. Однако они не дают интервью о своих отношениях, а их совместные снимки в соцсетях и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки.

Евгений Цыганов с детьми от Ирины Леоновой Федор Цыганов Вера ЦыгановаО романе Юлии и Евгения начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016-го Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову.

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019-го Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – 4-летней Веры, 5-летнего Георгия, 8-летнего Александра, 9-летней Софии, 10-летнего Андрея и 11-летнего Никиты.

Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым и его детьми на премьере