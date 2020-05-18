В бикини и со сломанной рукой: как проводит карантин Кайя Гербер

18.05.2020, 13:14, Разное

У кого из звезд жизнь на карантине точно кипит, так это у Кайи Гербер: то ее обвиняют в том, что звезды сериала “Ривердэйл” Лили Рейнхарт и Коул Спроус расстались из-за нее (якобы актер крутит с ней роман), то имя модели мелькает в числе людей, с которыми излечивает душу после расставания с девушкой Кара Делевинь. Но недавно Кайя “подкинула” интернет-общественности еще один неожиданный повод обсудить ее жизнь – модель сломала руку.

Рентген Кайи ГерберПопала в небольшое происшествие, отделалась лишь сломанной рукой,- заявила Гербер во время прямого эфира в Instagram, не рассекретив подробностей инцидента. Но перелом – кстати, правой руки – не помешал модели продолжать ее “читательскую” деятельность. Напомним, еще в марте Кайя объявила, что откроет книжный клуб в Instagram, в рамках которого будет обсуждать интересные книги с поклонниками и с приглашенной звездой. Вслед за своей мамой Синди Кроуфорд, с которой Кайя обсудила роман Дели Оуэнс “Где поют Кроудадс”, модель пригласила к участию Эмили Ратажковски – в пятницу они обсудят книгу Джоан Дидион “Играй как по писаному”.

Кайя Гербер на карантине