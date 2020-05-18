CBS – глава ФРС США предрёк падение ВВП почти на треть и объяснил, почему это не вторая Великая депрессия

18.05.2020, 13:10, Новости дня

Во втором квартале этого года ВВП США может сократиться на 20—30%, — об этом в интервью CBS News заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Между тем он выразил мнение, что коронавирусный кризис в дальнейшем вряд ли будут называть второй Великой депрессией, поскольку нынешний экономический спад спровоцирован внешней причиной, а не крахом финансовой системы.



Reuters

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в интервью CBS News заявил, что американский ВВП во втором квартале этого года может сократиться на 20—30%.

«Цифры будут очень высокими. Тут трудно быть точным. Я не хотел бы гадать, — отметил он. — Они могут легко оказаться в районе 20 и 30 (процентов. — ИноТВ)».

На вопрос канала о том, какой может быть безработица в стране, он ответил, что 20—25% вполне могут оказаться пиковыми значениями.

При этом Пауэлл подчеркнул, что нынешний кризис в будущем вряд ли будет охарактеризован как вторая Великая депрессия.

«Я не думаю, что такой исход вообще вероятен. Есть ряд очень фундаментальных различий. Во-первых, два месяца назад у нас была очень здоровая экономика. И у нас речь идёт о внешнем событии, о природном бедствии. И тут имеется одно существенное различие. В 20-х годах, когда произошла Депрессия, когда произошёл обвал и всё остальное, рухнула финансовая система. Сейчас наша финансовая система сильна, ей удаётся выдерживать происходящее. После последнего кризиса мы потратили 10 лет на её укрепление. В этом и состоит огромное различие», — подчеркнул Пауэлл.

Кроме того, по его словам, во время Великой депрессии центробанки пытались поднять процентные ставки, чтобы сохранить привязку валюты к золотому стандарту, хотя тогда надо было поступать противоположным образом.

Глава ФРС также добавил, что сейчас в мире правительства и центробанки реагируют на происходящее очень активно и оперативно.

«Так что, по-моему, всё это указывает на то, что произойдёт следующее: будет очень резкий спад. Это должен быть гораздо более короткий спад, чем тот, который ассоциируется с 30-ми годами», — подчеркнул Пауэлл.

При этом он обнадёжил, заявив о наличии «хороших шансов» на то, что в третьем квартале будет «позитивный рост». Глава ФРС отметил, что к концу этого года вряд ли удастся вернуться к докризисным показателям.

«Когда мы пойдём по пути восстановления, главное — оставаться на этом пути и просто делать всё возможное, чтобы оставаться на нём в течение длительного периода времени. А экономика будет постоянно излечиваться. И очень скоро мы вернёмся к более нормальным уровням безработицы и занятости. Люди вернутся на свои рабочие места», — уверен Пауэлл.