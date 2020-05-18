Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

18.05.2020, 13:08, Новости дня

Переехавший из РФ бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин испытывает серьезные финансовые трудности. По его словам, бизнес «наполовину жив» из-за пандемии коронавируса.

По данным RT, сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина (60,8 млн фунтов) превышает их активы. Отмечается, что бизнесмен вынужден кредитовать свои предприятия из собственных средств.

Чичваркину пришлось заложить свой ресторан Hide в Лондоне банку Metro. Чтобы открыть заведение, бизнесмену понадобились серьезные вложения. По данным газеты The Evening Standart, инвестиции в это предприятие могли составлять 20 млн фунтов.

«Бизнес наполовину жив. Только доставка работает. Ресторан жив на 10%, потому что только доставка. Ждем послаблений», – признает Чичваркин.

По данным издания, от вырученных от продажи «Евросети» 350 млн долларов у бизнесмена в лучшем случае могло остаться лишь 3%, что недостаточно для покрытия долгов.

Отмечается, что в 2018 году группа компаний Hedonism показала убыток более 152 тыс. фунтов, тогда как годом ранее она заработала 1,62 млн фунтов чистой прибыли.

Также принадлежащий предпринимателю лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства с февраля текущего года находится в процессе ликвидации. Экс-владелец «Евросети» публично отчитывался о переводе как минимум 400 тыс. рублей через PayPal для ФБК, однако теперь спонсировать фонд Чичваркин не может.

Эксперты отмечают, что фонд мог послужить источником проблем Чичваркина с инвесторами. Дело в том, что помощница Чичваркина Екатерина Терешкина, имеющая право решающего голоса (75%) в фонде, является бывшей сотрудницей Академии ФСБ.

Публицист Леонид Дегтярев полагает, что зарубежные спонсоры Алексея Навального могли испугаться связей Терешкиной с российскими спецслужбами.

В марте стало известно, что в связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.