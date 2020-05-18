 

«Союзплодоимпорт» решил обжаловать арест бренда «Столичная» из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа

18.05.2020, 13:08, Новости дня

Госпредприятие «Союзплодоимпорт» считает неправомерным арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса и намерено обжаловать это решение.

«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса, в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации, неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы предприятия.

Тем временем руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков сообщил, что РФ не получала официального решения нидерландского суда об аресте товарных знаков на водку «Столичная» и «Московская» на территории стран Бенилюкса по иску бывших акционеров ЮКОСа.

«Никакой официальной нотификации о таком решении нет. Все аресты обязательно должны предваряться извещением. Такой документ должен получать МИД РФ. Но пока такого извещения не получали ни МИД, ни посольство (РФ в Нидерландах)», – передает ТАСС слова Кондакова.

Ранее в понедельние сообщалось, что права на бренды водки «Столичная» и «Московская» в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров ЮКОСа.



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