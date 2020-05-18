 

За сутки в Киеве выявили 41 новый случай COVID-19

18.05.2020, 13:05, Новости дня

В Киеве за последние сутки выявили 41 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, среди них пять медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных случаев: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, две девочки пяти и 15 лет, 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет и два мальчика девяти лет.

За сутки госпитализированы четыре человека, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За указанный период в Киеве умер один человек. Всего за время пандемии в Киеве зафиксировано 49 летальных случаев. Заболел 2321 человек, 224 уже выздоровели.

Столичный мэр отметил, что медики за неделю проведут тестирование на коронавирус всех интернатов, которые относятся в Киеву. На данный момент проведена предварительная проверка всех заведений на предмет готовности к карантину.

Такие меры были преприняты после того, как в Дарницком доме-интернате для девочек был обнаружен очаг COVID-19. На данный момент заведение находится на карантине, состояние здоровья всех инфицированнных удовлетворительное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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