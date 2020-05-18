Иран предостерег США от «пиратских» действий

18.05.2020, 13:05, Новости дня

Иран предостерег США от угроз против его танкеров, доставляющих топливо в Венесуэлу, которая испытывает крайний дефицит бензина и нефти, хотя и является крупным производителем нефти.

Полагают, что до пяти иранских судов с топливом находятся на пути в эту южноамериканскую страну.

Американские санкции запрещают Ирану продавать нефть, и США также настаивают, чтобы страны мира отказались от поставок топлива в Венесуэлу в рамках усилий Вашингтона отстранить президента Николаса Мадуро от власти.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором выразил озабоченность Тегерана по поводу возможных действий США.

«[Иран] оставляет за собой право на соответствующие и необходимые меры и решительные действия… для защиты своих законных прав и интересов от подобной издевательской политики и незаконной практики, – указал Зариф. – Подобная гегемонистская дипломатия канонерок серьезно угрожает свободе международной торговли и навигации, а также свободному потоку энергоносителей».

Зариф заяил, что Иран будет рассматривать любые «принудительные меры» со стороны США как «опасную эскалацию».

Иранские официальные лица передали аналогичное послание швейцарскому послу в Тегеране, представляющему американские интересы в Иране.

Американские власти пока не сообщили, как конкретно они собираются ответить, если Иран направит бензин в Венесуэлу.

Однако Госдепартамент, министерство финансов и Береговая охрана США предостерегли все глобальные судоходные компании и власти других стран от помощи Ирану – или кому-либо еще – в обход санкций.

Президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана, когда вывел США из соглашения по ядерной программе Тегерана 2015 года, что привело иранскую экономику в упадок.

США также ввели целый ряд санкций против Венесуэлы, чья экономика была разрушена из-за падения мировых цен на нефть, коррупции и провальной социалистической политики Мадуро. Из-за санкций Венесуэле стало труднее продавать нефть нефтеперерабатывающим заводам.

«Нам нужно продавать нашу нефть, – заявил представитель иранского кабинета Али Рабии, – Иран и Венесуэла – две независимые страны, которые торговали друг с другом, и будут торговать дальше».