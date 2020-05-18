 

Мнение: Какой будет наша жизнь после пандемии – наблюдать надо за энергетикой

18.05.2020, 13:00, Разное

Это лакмусовая бумажка для всей остальной экономики.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич подчеркнул, что коронавирусные карантинные меры повлияли больше всего на энергетику.

Заметим, не на психологию людей, не на медицину, не на вирусологию, не на что-то еще из реального или конспирологически надуманного, а именно на энергетику.

Уверен, что это мнение у него сложилось не потому, что он «повернут» на энергетике и думает только об этом днем и ночью. Скорее потому,что действительно просто думает. Но правильно.

Все, что происходит в энернетике, будет повторено во всех областях экономики и, соответственно, нашей жизни. Только чуть позже.

Источник: Теория элит



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