 

Сергей Безруков поделился трогательным видео своего сына, пытающимся пройтись в ботинках отца

18.05.2020, 12:53, Разное

Сергей Безруков опубликовал трогательный ролик, на котором его сын Степан ходит в кроссовках отца. Актер назвал наследника «маленьким Муком».
Сергею Безрукову редко получалось найти время, чтобы долго побыть дома. Из-за своего графика он часто общался с дочкой Марией и сыном Степой через видеосвязь. С началом эпидемии коронавируса у актера появилось свободное время, которое он посвящает близким. Они находятся в самоизоляции в Подмосковье в загородном доме. Свою деревенскую жизнь актер иногда показывает в социальной сети. Поклонники видят, как он сажает картошку, ухаживает за садом и за курами.

На своей странице в Instagram Сергей Безруков опубликовал видео своего годовалого сына Степана, который хочет ходить в отцовских ботинках. Артист называет его «маленьким Муком» и любуется попытками мальчика освоить взрослую обувь. Под постом он пожелал подписчикам здоровья, счастья и хорошего настроения.

Сергей Безруков длительное время не показывал лицо своего сына. Снимки дочки Маши он иногда размещал в своем блоге. Поклонники увидели наследника зимой этого года, когда актер поделился видео, как дети катаются на санках. В прошлом году Степана можно было мельком разглядеть в клипе рок-группы «Крестный-папа», лидером которой и есть Сергей Безруков. В кадре продемонстрировали телефон артиста, где он смотрит фото своих детей.

Напомним, что актер 4 года живет с Анной Матисон, матерью Марии и Степана. Познакомились они, когда Сергей Безруков еще был в браке с Ириной Безруковой.



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