 

Во Владимирской области медсестра с ожогом лица от защитной маски вышла на работу

18.05.2020, 12:53, Разное

Медицинская сестра инфекционного госпиталя во Владимирской области, получившая химический ожог лица от использования защитной маски, приступила к работе. Главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский рассказал ТАСС, что её временно перевели в другое профильное учреждение.
Недавно в Сети появилась информация, что медицинская сестра, работающая в госпитале для инфицированных COVID-19, получила ожог лица второй степени тяжести: в месте контакта респиратора с кожей появились покраснения и отёк. Сейчас медработника перевели на другую должность, которая не связана с воздействием агрессивных химических средств.

Как рассказывает медсестра, в госпитале костюмы химзащиты обрабатываются с помощью хлорки с целью повторного использования. На странице в соцсети она опубликовала посты, где показала полученные травмы. По предположениям пострадавшей, респиратор был обработан химическими средствами после предыдущего медика, но её никто не предупредил об этом.

По словам главврача Александровской районной больницы Эммануила Здановского, медсестру перевели в поликлинику, расположенную рядом с инфекционным госпиталем. Это временное решение руководства с сохранением прежней зарплаты, пока сотрудница не восстановится.



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