Москвичей призвали быть готовыми к снегу

18.05.2020, 12:49, Новости дня

Синоптики не исключают, что в течение недели в Москве выпадет снег, сообщили в центре погоды «Фобос».

В центре погоды сообщили, что «в ближайшие дни изменений в направленности атмосферных процессов не произойдет», передает АГН «Москва».

Погода начнет меняться только в конце недели, так как в первую половину недели, включая четверг, «центр Европейской части РФ будет находиться в тыловой части циклона». Это та область вихря, где преобладает северо-западный и северный воздушные потоки, которые будут приносить прохладный воздух в Московский регион.

Температура будет ниже нормы, ожидается температура от +13 до +15 градусов, причем пик холода придется на понедельник, а также на ночь со среды на четверг.

«Пройдет еще один атмосферный фронт, температура ночью понизится до +2…-3 градусов, и мы даже не исключаем, что осадки в это время будут идти не только в виде дождя, но и со снежинками», – добавил представитель центра погоды.

Однако в конце недели погода улучшится: «Начнется повышение атмосферного давления, осадки прекратятся, ветер ослабеет. Погода будет определяться гребнем антициклона, будет солнечно, но все равно будет прохладно. Максимальная температура в пятницу, субботу и воскресенье – плюс 14-16 градусов, ночью в пределах плюс 5-6».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время в центральной части РФ прогнозируется аномально холодная погода.