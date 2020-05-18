Бывшего инспектора ДПС оштрафовали на 650 тыс. рублей за взятку в 30 тысяч

18.05.2020, 12:49, Новости дня

В Екатеринбурге суд назначил бывшему инспектору дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД штраф в 650 тыс. рублей за попытку получить 30 тыс. рублей взятки, сообщили в региональном СК.

Суд и следствие установили, что в начале марта 2020 года инспектор остановил иномарку для проверки документов. По внешним признакам он понял, что водитель нетрезв и предложил не привлекать его к ответственности за 30 тыс. рублей.

4 марта вечером они встретились в кафе. Там инспектора задержали при получении денег, передает «Интерфакс».

Инспектора выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в ходе оперативной разработки, сообщил глава пресс-службы управления Валерий Горелых.

В феврале СК объяснил прекращение уголовного дела против экс-главы новосибирского УГИБДД.