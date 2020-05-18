Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России

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18.05.2020, 12:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», – передает ТАСС слова председателя правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, «по самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой».

Мишустин отметил, что в РФ уже 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений.

«Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе, «из них 3 тыс. 577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни». При этом выписано по выздоровлению 2 тыс. 836 человек.Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 2 тыс. 722 человека. Накануне, 17 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 709 человек. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 783. В РФ проведено свыше 7,1 млн тестов на коронавирус.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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