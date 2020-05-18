Мнение: Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

18.05.2020, 12:48, Разное

«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США.

Бывший вице-президент Джо Байден вновь заставил американскую публику усомниться в ясности своего рассудка. Как сообщила Daily Mail, во время виртуального круглого стола в прямом эфире 77-летний Байден заявил, что пандемия стоила Штатам «жизни миллионов людей» и 85 тысяч рабочих мест (на самом деле – наоборот, от COVID умерло 85 тыс. американцев и 36,5 млн потеряли работу).

Затем кандидат чуть не уснул в прямом эфире, в тот момент, когда к нему обращалась бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Не случайно нынешний хозяин Белого дом, 73-летний Дональд Трамп так любит обзывать своего соперника «Сонным Джо».

Ранее Байден признался, что не помнит свою бывшую помощницу Тару Рид, обвиняющую его в сексуальных домогательствах. При этом Байден твердо утверждает, что все ее обвинения – ложь. Кстати, Трамп по данному поводу неожиданно взял своего противника под защиту. «У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение», – предположил Трамп.

Тем не менее, если верить соцопросам, Байден, как кандидат в президенты, все равно опережает Трампа – правда, незначительно. Как информирует телеканал CNN, рейтинг общенациональной поддержки избирателей (SSRS) показывает превосходство Байдена над Трампом на 5%. Правда, как признают социологи, если взять лишь ключевые штаты, победа в которых может стать решающей на голосовании в ноябре, то в них соперники идут ноздря в ноздрю с незначительным преимуществом Трампа.

Однако в ключевых штатах, от которых больше всего зависит исход гонки, ситуация с рейтингом спорная: там у действующего президента популярность выше – 52% опрошенных, сообщили «Известия».

О том, какие факторы помогут Байдену вернуться в Белый дом, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт клуба «Валдай» Андрей Коробков.

ВЗГЛЯД: Андрей Владимирович, удалось ли Байдену показать себя молодцом в разгар эпидемии?

Андрей Коробков: Байден ведет себя совершенно позорно. Он спрятался в подвале, что вызывает бесконечные анекдоты. Помимо всего прочего, он оказался еще и элементарным трусом. Зато на фоне вирусного кризиса и анекдотического поведения Байдена стремительно набирают очки несколько губернаторов-демократов. Это Гэвин Ньюсом (Калифорния) и особенно Эндрю Куомо (штат Нью-Йорк), который каждый день дает многочасовые пресс-конференции. Именно его продвигают CNN и другие продемократические медиа. Куомо действительно был бы очень эффективным кандидатом и в вице-президенты, и даже в президенты.

ВЗГЛЯД: Но Куомо пока отказывается от участия в гонке. Кроме того, Байден уже выиграл праймериз.

А. К.: Очень многие демократы задумываются о том, как бы заменить Байдена на Куомо. Но сделать это, действительно, теперь очень сложно. Демократы фактически уже номинировали Байдена и тем самым загнали себя в тупик. Все большему числу демократов становится очевидным, что Байден впадает в старческий маразм, но обратного пути нет.

Учитывая возраст и физическое состояние Байдена, очень высока вероятность, что он окажется не в состоянии исполнять свои обязанности и покинет Белый дом раньше срока. И тогда вице-президент сам станет президентом или заменит Байдена уже на выборах 2024 года. Поэтому внутри Демократической партии развернулась агрессивная борьба за выдвижение на вице-президентство.

ВЗГЛЯД: Байден уже пообещал предложить пост вице-президента женщине. Он делает это, чтобы смягчить скандалы, типа того, что устроила Байдену его бывшая подчиненная?

А. К.: Секс-скандалы, в которые оказался втянут Байден, наверняка не последние. Как только летом он будет официально номинирован, сторонники Трампа начнут выпускать против него и другой компромат.

Сама партийная верхушка теперь смотрит на Байдена как на промежуточную фигуру, поэтому борьба за кандидатуру вице-президента идет гораздо жестче, чем когда бы то ни было за последнее десятилетие. На Байдена давят с двух сторон.

Первая группировка – это черные, которые требуют, чтобы это была не просто женщина, а черная женщина. Вторая группировка – прогрессисты, леваки.

Их еще недавно возглавлял Сандерс. Здесь наиболее видимым кандидатом кажется Элизабет Уоррен.

Проблема Уоррен в том, что она тоже стара, ей за 70. И у нее достаточное количество скелетов в шкафу, она неоднократно была поймана на лжи. Ближе к выборам эти скелеты, вероятно, начнут вываливаться наружу. Захочет ли Байден выбрать себе в напарницы такого человека?

ВЗГЛЯД: Но Уоррен поддерживает 36% демократов – она лидирует среди женщин в партии по популярности. Трамп в шутку тоже советует Байдену выбрать Уоррен.

А. К.: Потому что Уоррен утопит Байдена. Она и белая, и представляет леваков. То есть отпугивает и цветные меньшинства, и центристскую верхушку партии, которая контролирует административный аппарат и процесс выбора кандидата.

ВЗГЛЯД: Сам Байден назвал уже одно имя. Он не исключил, что кандидатом станет Стейси Абрамс, чернокожая депутат парламента Джорджии. Недавно она тщетно баллотировалась там в губернаторы.

А. К.: Она набирает больше очков, чем основная масса. Но Стейси Абрамс ведет себя довольно глупо. Она не просит рассмотреть свою кандидатуру, а требует, чтобы Байден сам номинировал ее. Это нарушает правила игры. Байден с подозрением смотрит на такую агрессивность.

ВЗГЛЯД: После Уоррен на втором месте по популярности в партии – чернокожая сенатор от Калифорнии и бывшая генпрокурор этого штата Камала Харрис. Каковы ее шансы?

А. К.: Харрис вела себя крайне непорядочно по отношению к Байдену во время праймериз. Конечно, он этого не забыл. Жена Байдена говорила, что поведение Харрис вызывает отвращение. Но Харрис – сильная фигура.

Есть и четвертая женщина. Это Эми Клобушар, белый сенатор от Миннесоты – это штат Среднего Запада. Он соседствует с Висконсином, Мичиганом и Пенсильванией. Эти штаты принесли Трампу победу в 2016 году. С этой точки зрения она интересна для Байдена. Клобушар также представляет центристов и поэтому рассматривается верхушкой партии как безопасная фигура, но Клобушар – сама по себе очень жесткий человек. Известно, что она безобразно ведет себя по отношению к подчиненным.

ВЗГЛЯД: А вы сами кого бы посоветовали Байдену?

А. К.: Ну, для начала: чтобы с этим человеком можно было сработаться, чтобы он элементарно тебя не предал. Но главное: такой выбор должен усилить поддержку в рамках партии и электората в целом.

Напомню, что Байден выиграл номинацию во многом благодаря очень сильной поддержке среди черных. Они составляют порядка четверти электората от Демократической партии. В ряде южных штатов они составляли даже больше половины электората демократов, например, в Южной Каролине.

Тут-то и возникает загвоздка. Демократические комментаторы советуют Байдену выбрать на пост вице-президента чернокожую женщину. Мол, это усилит его поддержку среди черных. Но он и так имеет уже полную поддержку среди черных.

Байдену нужно обратить внимание на другие три фактора. Ему нужно усилить свои позиции среди либералов – тех, кто называет себя прогрессистами, в штатах Среднего Запада, а также среди мексиканцев, выходцев из Латинской Америки, других меньшинств и групп населения.

Поэтому возможен вариант, когда в итоге появится совершенно непредсказуемая фигура из второго ряда, которая в прессе вообще не упоминается. Например, сенатор от Невады Кэтрин Кортес-Масто, на мой взгляд, обеспечила бы Байдену голоса избирателей и на Среднем Западе, и среди испаноязычных.

ВЗГЛЯД: То есть это ваш кандидат. А какое решение, скорее всего, примет верхушка демократов?

А. К.: Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Кажется, что это дает свободу маневра для Байдена. Но, с другой стороны, такой метод отбора показывает электорату, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности».

Деятеля назначают на должность не на основе его квалификации, знаний, опыта, а исключительно на основе принадлежности к определенной расовой, гендерной, этнической группе, сексуальной ориентации и так далее.

В итоге процесс отбора превращается в цирк для наблюдателей извне. Это процесс бесконечных торгов между представителями отдельных групп, которые сейчас и контролируют Демократическую партию – гендерных, расовых, этнических, сексуальных меньшинств.

ВЗГЛЯД: Почему вы не упоминаете Мишель Обаму? Многие говорят, что выиграть выборы Байдену поможет именно она.

А. К.: Обама – это кандидат мечты для множества демократов. Именно они создали миф о том, что Мишель Обаму обожает вся страна. Но они выдают желаемое за действительное, потому что популярность среди демократов еще не означает популярности у большинства населения. А большинство американцев Обама раздражает.

При этом сама Мишель категорически отказывалась номинироваться в кандидаты. Причин тут несколько. Одна из них в том, что Обамы сейчас очень заняты – они агрессивно зарабатывают деньги. Мишель уже получила 10 млн долларов за мемуары. Обамы недавно купили дорогое поместье на северо-востоке США, им нужно восполнить свои расходы.

Вторая причина – у одной из их дочек уже отмечено несколько приводов в полицию, и родителям вряд ли захочется, чтобы эта грязь полезла наружу во время выборов.

ВЗГЛЯД: В политику опять рвется Хиллари Клинтон. Она может помочь Байдену?

А. К.: Она запустила медиакампанию – чтобы ее имя опять начало крутиться в качестве кандидата в вице-президенты или даже в президенты. Но Хиллари стала бы красной тряпкой не только для республиканцев, но и для всего центристского электората, мобилизуя голоса против демократов.

Да и Байден прекрасно понимает, кто такие Клинтоны. Вряд ли он захочет взять себе такого вице-президента, который дышит тебе в затылок и готов на все, чтобы заполучить твое кресло.