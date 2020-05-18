Эпидемиолог объяснил неэффективность популярного метода защиты от коронавируса

18.05.2020, 12:48, Новости дня

Частицы коронавируса не летают в воздухе, а оседают на поверхностях, поэтому в распылении дезинфицирующих средств нет никакого смысла, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Дезинфицировать улицы ВОЗ также не рекомендует, так как при контакте с грязью такие вещества перестают действовать.

«Дело в том, что довольно бессмысленно просто в воздух распылять дезинфицирующие средства, потому что вирус не летает просто так. Он появляется тогда, когда больной человек чихает, кашляет, разговаривает, когда микробрызки, содержащие в том числе и капельки с вирусом, отлетают на 1,5 метра, а затем оседают на поверхностях. Вирус в воздухе не летает ни в закрытых помещениях, ни тем более на улице, открытых пространствах», – говорит Чуланов.

Эпидемиолог рассказывает, что действительно полезно чаще обрабатывать поверхности, потому что именно там и сохраняется вирус. Также именно поэтому рекомендовано носить перчатки, чтобы инфекция не попадала на кожу. А для того, чтобы от человека к человеку вирус не передался, необходимо носить маску.

«В дезинфекции улиц я тоже не вижу никакого смысла, так как там лужи, вода, и когда туда попадает дезинфектант, нет той концентрации, которая необходима. Тем более он может деактивироваться пылью и грязью. Да и коронавирус не накапливается на асфальте в такой концентрации, чтобы это было опасно с точки зрения заражения», – считает Чуланов.

Ранее в МЧС сообщили, что регулярно проводят дезинфекцию зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.