Интенсивные занятия спортом в помещении увеличивает риск заражения COVID-19 – исследование

18.05.2020, 12:47, Разное

Интенсивные занятия спортом в закрытом помещении создают предпосылки для увеличения риска заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Возможно, более легкие упражнения не так сильно способствуют передаче инфекции. Такие выводы корейские ученые сделали в новом исследовании, которое опубликовано в журнале Emerging Infectious Diseases.

Новая научная работа помогает лучше понять особенности распространения инфекции в закрытых помещениях. Корейские ученые расследовали случаи заражения COVID-19, произошедшие во время одного занятия танцевальным фитнесом в Чхонане. Этот населенный пункт привлек отдельное внимание, поскольку располагался в стороне от эпицентра вспышки инфекции в Южной Корее. Отсутствие большого количества заболевших в регионе помогло хорошо изучить распространение инфекции.

Согласно данным исследования, интенсивные занятия танцевальным фитнесом суммарно привели к заражению коронавирусом 112 человек.

Изначально в мастер-классе для инструкторов по танцевальному фитнесу 15 февраля в Чхонане приняли участие 27 человек из разных городов. В день занятий ни у кого из них не было симптомов болезни, тренировка продолжалась в течение четырех часов. 25 февраля диагноз COVID-19 был поставлен одному из инструкторов, чуть позже болезнь подтвердилась у еще семи.

К 9 марта врачи выявили 112 случаев COVID-19 в 12 разных спортивных заведениях, в которых работали инструкторы, получившие коронавирус на февральском мастер-классе. Примерно половина этих заболеваний была следствием прямого заражения инструкторами занимающихся в зале, остальные заражения произошли не на занятиях.

До того, как спортивные заведения были закрыты, всего 217 человек посетили эти 12 фитнес-центров. Коронавирусом заразились 26,3% из них. Ученые отмечают, что это высокая частота поражения.

«Тепло и влажный воздух в спортивном учреждении, а также турбулентное движение воздуха, которые генерируются интенсивными упражнениями, могут способствовать более эффективной передаче отдельных капель», – считают ученые.

Занятия проходили в небольших помещениях в группах от 5 до 22 человек. В более мелких группах случаи заражения зарегистрированы не были. Также не было зафиксировано случаев болезни в группе пилатеса и йоги. В связи с этим ученые предполагают, что менее интенсивные занятия не так сильно увеличивают риск заражения.