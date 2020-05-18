Страховщики назвали самые угоняемые машины во время пандемии

18.05.2020, 12:45, Новости дня

За время действия режима самоизоляции в РФ резко пошла вниз не только статистика по авариям, но и по угонам. Угонять стали намного меньше – но не перестали совсем. И “лидеры” у угонщиков примерно все те же.

Коронавирус и введенные из-за него ограничения на передвижения привели к тому, что в РФ в апреле количество угонов снизилось на 53% по сравнению с мартом. Машин на дорогах стало меньше, многие автовладельцы разъехались по дачам, жестче стал котроль со стороны ДПС.

Больше всего машин сейчас угоняют в Санкт-Петербург – там фиксировалось 58% всех заявлений. В Москве угонов стало вдвое меньше, и столица по этому показателю заняла второе место, сообщает “Альфа Страхование”.

Чаще всего, по данным страховщиков, угоняли Toyota Camry и Kia Rio, Hyundai Creta и Tucson, а также Nissan X-Trail.

Ранее ГУ МВД РФ по Москве сообщало, что в период с 1 апреля по 7 мая 2020 года на территории столицы сразу на 25,9% снизилось количество угонов автомобилей. Кроме того, из-за коронавируса в РФ кардинально упала аварийность.

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