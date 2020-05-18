Составлен список регионов, где наиболее эффективно борются с эпидемией

18.05.2020, 12:45, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил список российских регионов, в которых наиболее и наименее эффективно борются с короанвирусом. Рейтинг опубликован на официальном сайте ЭИСИ.

В аннотации к документу сказано, что рейтинг был составлен на основе ежедневного мониторинга мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как выяснилось, Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область сумели обеспечить наиболее эффективную работу системы здравоохранения в период пандемии. Особо эксперты отметили работу по формированию запаса коечного фонда, а также организации работы лабораторий.

"В Москве во временных корпусах на базе ГКБ номер 15 имени Филатова развернуты 1610 коек для пациентов с коронавирусом и 130 коек реанимации, – отмечают исследователи. – Кроме того, проводится массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, для чего установлены автоматические анализаторы крови".

Что касается Петербурга, там эксперты отметили постоянное увеличение числа коек для заболевших COVID-19. Кроме того, там активно применяется практика лечения с помощью переливания донорской плазмы. Базу потенциальных доноров плазмы крови собирают четыре больницу.

В Свердловской области специалисты отметили резерв коечного фонда: в больницах около полутора тысяч мест могут быть задействованы для пациентов с коронавирусом. Общее число коек в больницах области доведено до 5838.

Говоря о мерах профилактики, эксперты назвали самыми эффективными Мурманску и Кировскую область, а также Республику Коми.

Наибольшую солидарность в соблюдении противовирусных ограничений проявили жители Московской и Амурской областей, а также Бурятии.

По мерам поддержки медицинского персонала, работающего с зараженными COVID-19, лидируют Кемеровская и Самарская области, а также Чувашия. В качестве примера поддержки медиков специалисты привели также Брянский филиал РАНХиГС – там детям медработников предоставили 350 грантов на бесплатное обучение.

С точки зрения поддержки предприятий и их работников отличились Красноярский Край, Приморье и Костромская область. Семьи с детьми наиболее эффективно поддерживают в Ленинградской области, Башкирии и Удмуртии.

По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в РФ снизился прирост новых случаев заболевания. По данным на 18 мая, всего в РФ зарегистрировано около 290,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Страна остается на втором месте в мире по этому показателю.