Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

18.05.2020, 12:30, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В топ-3 регионов вошли субъекты России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств, сообщается на сайте ЭИСИ.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Москву, Санкт-Петербург и Свердловскую область.

Так, в Москве во временных корпусах на базе ГКБ No 15 имени О.М. Филатова развернуты 1610 коек для пациентов с коронавирусом. Также организовано массовое бесплатное тестирование для выявления антител к коронавирусу и увеличено количество тестирований на коронавирус в три раза за 20 дней. Введено тестирование на коронавирус по анализу крови из вены. Также в столице используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса.

В Санкт-Петербурге Центр имени В.А. Алмазова на 500 коек начал прием пациентов с коронавирусом. Подготовлено 5925 специализированных коек в 15 городских клиниках и двух федеральных медицинских центрах. Начато лечения больных коронавирусом посредством переливания плазмы. Четыре больницы собирают базу потенциальных доноров плазмы.

Также группа ученых СПбГУ и НИИ гриппа начали разработку препарата, способного заблокировать распространение коронавируса. Более 4,5 тыс. петербургских студентов работают в городских стационарах и поликлиниках.

В Свердловской области резерв коечного фонда составляет около 1,5 тыс. коек. Общее число коек в больницах области доведено до 5838. В больницах региона работают 580 студентов-медиков. Подключена мобильная кислородная станция, также утвержден тариф на лечение пациентов с коронавирусом на дому в размере 7,2 тыс. рублей.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Мурманскую и Кировскую области, Республику Коми.

Так, в Мурманской области отменен режим обязательной самоизоляции (для всех, кроме людей из особой группы риска – старше 65 лет). Также разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на свежем воздухе. Введен обязательный масочный режим с 12 мая, для этого организована ежедневная раздача бесплатных масок в муниципалитетах региона. Организовано тестирование на коронавирус персонала торговых сетей.

В Кировской области смягчен режим самоизоляции: разрешаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открываются непродовольственные магазины, возобновляют работу открытые рынки, центры «Мои документы». Также разрешено проведение Великорецкого крестного хода исключительно с участием духовенства. Управления социальной защиты населения начали работать по предварительной записи.

В Республике Коми продлены ограничительные меры до 14 мая, затем до 21 мая. Гражданами разрешены занятия спортом и прогулки не более, чем вдвоем, но в масках и перчатках, при благоприятном развитии ситуации с 21 мая возможен «запуск» сферы услуг.

В разделе «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» отмечены Московская область, Амурская область и Республика Бурятия.

Так, в Московской области с 1 июля заморожены цены на услуги ЖКХ на три месяца. Организована региональная надбавка сотрудникам центров занятости и социальным работникам. Перенос начала плановых отключений горячего водоснабжения на 1 июля. Действует отсрочка введения штрафов за нарушение масочного режима.

В Амурской области организована компенсация расходов на оплату проживания в период пандемии коронавируса для студентов Дальневосточного государственного аграрного университета. На мероприятия по нераспространению коронавируса с благотворительного счета «Доброта» в Приамурье выделено 7,7 млн рублей. Также предоставлено 619 вакансий от предпринимателей региона для амурчан, которые временно лишились работы.

В Республике Бурятия организована помощь бездомным в период распространения коронавируса. Также предусмотрены дополнительные республиканские социальные выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания.

Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены Кемеровская и Самарская области и Чувашская Республика.

Так, в Кемеровской области областные власти будут компенсировать медикам 30% от первоначального взноса по ипотеке. На дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу за апрель направлено 7,3 млн рублей. Также организован концерт струнного квартета Destiny под окнами корпуса Областной клинической инфекционной больницы для сотрудников и пациентов.

В Самарской области врачи получат по 20 тыс. рублей, медсестры и фельдшеры скорой помощи – по 10 тыс. рублей, водители – по 5 тысяч. МТС на три месяца обеспечит самарских медиков бесплатной мобильной связью.

В Чувашской Республике организованы региональные выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом; всего выделено 28 млн рублей.