 

Алексей и Петр Федоровы делят наследство знаменитого деда-актера

18.05.2020, 12:30, Разное

Алексей и Петр Федоровы делят состояние знаменитого деда-актера Евгения Федорова, который умер в 96 лет. Он был похоронен на Хованском кладбище Москвы.
Алексей Федоров и его брат Петр будут делить наследство, оставшееся после кончины их известного деда актера Евгения Федорова, умершего в 96 лет. Он приходится братом народного артиста РФ Александра Збруева, пришедшим простится с родственником.

Актер был похоронен на Хованском кладбище Москвы, где упокоились его супруга и сын Петр, умерший от рака. Внукам осталась квартира и дача в Подмосковье. Петр Федоров, внук актера, сообщил, что деда окружали любящие люди, которые считали его невероятным человеком. Он признается, что благодарен ему за жизненные уроки и любовь.



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