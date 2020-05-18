Мнение: Ямальская клоунада

18.05.2020, 12:30, Разное

В Москве за сутки коронавирус унес жизни 77 человек. В Чечне Рамзан Кадыров назвал провокаторами и потребовал уволить медиков больницы в Гудермесе, которые 14 апреля вздумали устроить сход из-за нехватки средств защиты и говорили о заражениях многих сотрудников. В Казани заработали библиотеки, музеи, фитнес-клубы.

А в это же самое время на Ямале продолжается клоунада с уголовным преследование известного предпренимателя из Нового Уренгоя Олега Ситникова.

15 мая Салехардский городской суд должен был рассмотреть жалобу Ситнкова на меру пресечения по уголовному делу, которую он подал после того, как его не отпустили на операцию катаркты и сетчаки глаз ( в Новом Уренгое нет ни врачей, ни оборудования для таких операций).

В местном управлении СКР, видимо, понимая, что от уголовного дела смердит липой, вынес постановление об отмене меры пресечения.

Понятное дело, что суду не оставалось иного варианта, как прекратить производство по жалобе Ситникова. Что суд и сделал 15 мая.

Но не прошло и часа после того, как суд вынес постановление о прекращении производства по жалобе Ситникова, как расследование уголовного дела было возобновлено, и выписана повестка, которую даже вручать не стали, а сообщили адвокату по телефону, на телефон же и скинули:

А около восьми часов вечера в пятницу 15 мая к Ситникову, который находится в больнице, нагрянули сотрудники СКР и ознакомили и с повесткой, и с новым постановлением об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде.

И постановление СКР об отмене меры пресечения, и судебное решение, и постановление о возобновлении расследования, и повестка, и новое постановление об избрании меры пресечения датированы одним днем, пятницей 15 мая.

Если это не клоунада в исполнении подчиненных Бастрыкина, что это такое?

Если в СКР убеждены, что дело не сфабриковано, чего это они взбзднули судебного рассмотрения жалобы Ситникова? И привезли в суд бумагу, что сами исправили свой косяк?

Судя по лихорадочным действиям СКР 15 мая, по моему твердому оценочному суждению, сотрудникам СКР на Ямале нечего делать. И они выдумывают себе работу. Если им так неймется и хочется хоть что-то делать, может их направить санитарами в ифекционки? Или не справятся?