Знаменитая детская поэтесса умерла от коронавируса

18.05.2020, 12:20, Разное

Детская поэтесса

Инна Гамазкова

скончалась на 76-м году жизни в больнице. Причиной смерти литератора стал коронавирус. Об этом сообщил поэт Герман Лукомников на своей странице в “Фейсбук”.

Инна Гамазкова являлась лауреатом премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Она была редактором и автором газеты “Жили-были”, передает НСН. Поэтесса выпустила книги “Азбука в загадках”, “Говорящая занавеска” и “У кого какие мамы”.