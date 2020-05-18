Знаменитая детская поэтесса умерла от коронавируса

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18.05.2020, 12:20, Разное

Детская поэтесса
Инна Гамазкова
скончалась на 76-м году жизни в больнице. Причиной смерти литератора стал коронавирус. Об этом сообщил поэт Герман Лукомников на своей странице в “Фейсбук”.

Инна Гамазкова являлась лауреатом премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы. Она была редактором и автором газеты “Жили-были”, передает НСН. Поэтесса выпустила книги “Азбука в загадках”, “Говорящая занавеска” и “У кого какие мамы”.



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