Какие классные! – Порошина показала подросших детей от Древнова

18.05.2020, 12:20, Разное

Актриса принимает участие в проекте “Танцы со звездами”,

который транслируется на телеканале “Россия 1”. Накануне состоялся выход очередного

выпуска телешоу. Программа шла в записи, поэтому Мария Порошина смотрела ее

дома, вместе с детьми.

Судя по всему, происходящее на экране так впечатлило

артистку и ее наследниц, что они пустились в пляс. В личном “Инстаграм”

Порошина опубликовала свежее видео. В кадре Мария и ее дочки, Аграфена и Глафира,

весело танцуют.

В комментариях к публикации поклонники поблагодарили Марию Порошину за

отличное выступление на шоу. Не могли пользователи Сети обойти вниманием детей

звезды сериалов.

“Маша! Великолепно! Какие классные девчули!!!🌹✨❤️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация

авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Сколько энергии… Браво😊”, “Офигеть,как двигаетесь👍👍👍👍”, “Вот так… мама не отстает

от своих непосед!!! Браво!!! Так держать!!!🥀🥀🥀”,

“А мы также дома танцуем!!!”, “Как приятно на вас смотреть, танцуют все!!👍👍👍👏👏”, – отмечали пользователи Сети.

Напомним,

у Марии Порошиной пятеро детей. Старшей дочери актрисы, Полине, уже 24 года. Первенца

знаменитость родила от коллеги по цеху Гоши Куценко. В браке звезды с актером Ильей Древновым

появились Аграфена, Глафира, Серафима. Полтора года назад Мария Порошина вновь

стала мамой. Знаменитость родила сына Андрея. Личность отца мальчика артистка

скрывает.