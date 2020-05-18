Какие классные! – Порошина показала подросших детей от Древнова
18.05.2020, 12:20, Разное
Актриса принимает участие в проекте “Танцы со звездами”,
который транслируется на телеканале “Россия 1”. Накануне состоялся выход очередного
выпуска телешоу. Программа шла в записи, поэтому Мария Порошина смотрела ее
дома, вместе с детьми.
Судя по всему, происходящее на экране так впечатлило
артистку и ее наследниц, что они пустились в пляс. В личном “Инстаграм”
Порошина опубликовала свежее видео. В кадре Мария и ее дочки, Аграфена и Глафира,
весело танцуют.
В комментариях к публикации поклонники поблагодарили Марию Порошину за
отличное выступление на шоу. Не могли пользователи Сети обойти вниманием детей
звезды сериалов.
“Маша! Великолепно! Какие классные девчули!!!🌹✨❤️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Сколько энергии… Браво😊”, “Офигеть,как двигаетесь👍👍👍👍”, “Вот так… мама не отстает
от своих непосед!!! Браво!!! Так держать!!!🥀🥀🥀”,
“А мы также дома танцуем!!!”, “Как приятно на вас смотреть, танцуют все!!👍👍👍👏👏”, – отмечали пользователи Сети.
Напомним,
у Марии Порошиной пятеро детей. Старшей дочери актрисы, Полине, уже 24 года. Первенца
знаменитость родила от коллеги по цеху Гоши Куценко. В браке звезды с актером Ильей Древновым
появились Аграфена, Глафира, Серафима. Полтора года назад Мария Порошина вновь
стала мамой. Знаменитость родила сына Андрея. Личность отца мальчика артистка
скрывает.
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