 

Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820

18.05.2020, 12:20, Новости дня

В соцсети Weibo продемонстрировали новый смартфон под названием Redmi 10X.

Преимуществом аппарата является то, что здесь впервые предусмотрели мощный процессор Redmi 10X. Официальный постер частично раскрывает дизайн аппарата,  а также называет дату презентации смартфона. В частности, новинка Redmi 10X будет презентована перед широкой аудиторией уже 26 мая. Смартфон выполнен в стиле популярной модели Redmi Note 9. На тыльной части устройства предусмотрен квадратный блок камеры на 4 модуля.

Главный датчик смартфона 48 мегапикселей. Аппарат поступит в продажу в различных ярких оттенках корпуса. Разработчики позиционируют новинку в качестве бюджетной модели, однако точная стоимость гаджета Redmi 10X пока не называется.



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