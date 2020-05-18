Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820

18.05.2020, 12:20, Новости дня

В соцсети Weibo продемонстрировали новый смартфон под названием Redmi 10X.

Преимуществом аппарата является то, что здесь впервые предусмотрели мощный процессор Redmi 10X. Официальный постер частично раскрывает дизайн аппарата, а также называет дату презентации смартфона. В частности, новинка Redmi 10X будет презентована перед широкой аудиторией уже 26 мая. Смартфон выполнен в стиле популярной модели Redmi Note 9. На тыльной части устройства предусмотрен квадратный блок камеры на 4 модуля.

Главный датчик смартфона 48 мегапикселей. Аппарат поступит в продажу в различных ярких оттенках корпуса. Разработчики позиционируют новинку в качестве бюджетной модели, однако точная стоимость гаджета Redmi 10X пока не называется.