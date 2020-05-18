 

iFixit оценил ремонтопригодность планшета Surface Go 2 «на троечку»

18.05.2020, 12:20, Новости дня

Специалисты сервиса iFixit продемонстрировали процесс разработки нового планшета Surface Go 2, который совсем недавно представили публике.

Несмотря на прогнозы эксперты, ремонтопригодность аппарата оказалась достаточно слабой. Следует отметить, что новый планшет Surface Go 2 имеет 10,5-дюймовый дисплей на 1920 на 1280 точек. Аппарат получил мощные чипы Intel Pentium Gold 4425Y или Intel Core m3 в разных комплектациях. Размер оперативной памяти равнее 4-8 гигабайт, а постоянной памяти 64-128 гигабайт.

В улучшенной модификации модель поддерживает работу в сетях четвертого поколения. Специалистами iFixit указана оценка 3 из 10 баллов по ремонтопригодности. Примечательно, предшественник демонстрировал еще более слабый уровень пригодности к ремонтам.



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