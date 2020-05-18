Скандалы: «Ведомости» остались без ведомого

18.05.2020, 12:18, Разное

Шеф-редактор сайта издания Максим Товкайло, управлявший выпуском материалов издания, уволился

Шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло, в последние полтора месяца фактически управлявший выпуском материалов издания (в конце марта с введением в России режима нерабочих дней «Ведомости» перестали выпускать бумажную версию газеты, все материалы выходили только на сайте), уволился. 15 мая — последний день его работы на этом месте, сказал он «Открытым медиа».

Кто будет новым руководителем сайта «Ведомостей», пока неизвестно. По словам трех источников в редакции «Ведомостей», и.о. главного редактора Андрей Шмаров до сих пор не подобрал кандидатуру на эту должность.

Свою кандидатуру Шмарову предлагал бывший сотрудник сайта «Ведомостей» Михаил Малыхин, который сейчас работает выпускающим редактором приложения «Коммерсантъ. Деньги». «Он сам написал письмо Шмарову», — знает источник в редакции. Малыхин это отрицает, уверяя, что это его приглашали возглавить сайт. «Мне предлагали должность Товкайло в апреле, я отказался», — сказал он ОМ.

На должность шеф-редактора претендовал и один из бывших ведущих ВГТРК Георгий Каптелин, однако переговоры с ним ничем не закончились, утверждает другой собеседник «Ведомостей». С 2014 года до начала этого года Каптелин был заместителем главного редактора ТАСС, затем перешёл на работу в мэрию Москвы.

Каптелин лишь подтвердил ОМ, что действительно недавно приезжал в «Ведомости», однако это не имело отношения к трудоустройству в издание. «Я ездил общаться с коллегами в „Ведомостях“, но по поводу работы — точно нет. Я совсем недавно менял работу», — сказал он.

Решение о новом руководителе сайта может быть принято в ближайшее время, у Шмарова есть два кандидата из числа действующих сотрудников редакции «Ведомостей», сказал Товкайло, не став называть имён.

Сам Шмаров не способен управлять работой сайта, полагают собеседники «Открытых медиа» в редакции «Ведомостей». Один из них рассказывает, что Шмаров в принципе очень плохо понимает, как устроена работа СМИ в интернете. «Андрей, возможно, хороший редактор, но мне не кажется, что он тот главный редактор, который сейчас подходит „Ведомостям“. Дело даже не в тех глупостях, которые он делал с материалами про „Леваду“ и „Роснефть“, а в вопросах, которые он задавал о работе СМИ в онлайне — они показывают незнание базовых вещей. Я, например, рассказывал ему, что такое уникальные пользователи и откуда они берутся», — соглашается Товкайло.

После двух инцидентов — когда Шмаров снял с сайта «Ведомостей» колонку Константина Сонина о «Роснефти», а позже потребовал у журналистов не публиковать статьи с упоминанием «Левада-центра» — шеф-редактор сайта был вынужден отключить и.о. главного редактора от системы управления сайтом «Ведомостей», рассказал ОМ один из сотрудников редакции. Сам Товкайло не стал это комментировать.

Сейчас доступ к сайту у Шмарова опять есть, кто восстановил, собеседник ОМ не знает, предполагая, что это сделали «технари».

Товкайло рассказал ОМ, что в ближайшие месяцы собирается заниматься собственными медийными проектами: он создал канал «Въедомости» в Telegram и рассматривает возможности работы в Instagram и YouTube. «О чем будут писать „Въедомости“? Так как я пока один, то в основном о том, что я хорошо знаю — что происходит в российской власти и в экономике», — написано в анонсе нового канала.

О предстоящей отставке Товкайло стало известно практически сразу после объявления о смене владельца «Ведомостей» и уходе главреда издания Ильи Булавинова — его с 23 марта на этом посту сменил Андрей Шмаров.

Сразу после своего назначения Шмаров начал конфликтовать с редакцией «Ведомостей». Он пытался снимать статьи, в которых содержалась критика «Роснефти», а позже запретил журналистам издания публиковать новости на основе опросов «Левада-центра» и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина. Редакция «Ведомостей» расценила это как попытку введения цензуры.

В конце апреля стало известно, что объявленная в марте сделка по продаже «Ведомостей» издателю Константину Зятькову и инвестбанкиру Алексею Голубовичу может не состояться. Голубович фактически вышел из сделки, сообщал The Bell. Сделка затягивается, но остаётся в силе, говорил «Открытым медиа» Демьян Кудрявцев, один из бенефициаров издания.