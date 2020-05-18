Разработку препарата для лечения рака мозга доверят атомщикам России

18.05.2020, 12:17, Разное

В РФ может появиться новый препарат для лечения рака мозга. Разработку медикаментов против онкологии доверят отечественным атомщикам.

Препарат будет направлен на борьбу с тяжелыми формами злокачественных новообразований, таких как глиома, меланома кожи, нейробластома, мелкоклеточная опухоль легкого и рак молочной железы. По своей сути средство, передает Nation-news, будет радиофармацевтическим, что повысит его действенность против клеток злокачественных новообразований в головном мозге.

Радиоиммунная терапия используется в случаях выявления заболевания на поздних стадиях. В таких случаях, пишет информационный сайт Inforeactor, методы консервативной терапии малоэффективны.

Разработкой инновационного лекарственного средства займется предприятие «Физико-энергетический институт имени Лейпунского» (ФЭИ), принадлежащее к научному дивизиону Росатома. Информацию о техническом задании на создание технологии разработки препарата подтверждает публикация на интернет-ресурсе закупок «Росатома». Новые медикаменты откроют более широкие возможности для борьбы с раком головного мозга и другими онкозаболеваниями.