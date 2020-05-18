 

Рябков заявил, что США используют российские аппараты ИВЛ

18.05.2020, 12:16, Новости дня

США используют аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные Россией, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«По договоренности президентов 1 апреля из РФ в Нью-Йорк был направлен самолет Ан-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тыс. респираторов, 1 млн масок. Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших», – передает РИА «Новости» слова Рябкова в ходе онлайн-лекции в МГИМО.

Он добавил также, что Москва и Вашингтон прорабатывают вопрос отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких из США.

«(Президент США Дональд) Трамп при этом говорил, что после того, как США наладят массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут готовы с нами поделиться. С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью, сейчас эта тема прорабатывается. Мы считаем подобную взаимопомощь нормальным делом», – сказал Рябков.

Напомним, ранее сообщалось, что США решили не использовать российские аппараты ИВЛ «Авента-M».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Европейские рынки начали неделю ростом на фоне постепенного снятия карантинных мер

06.05 / Европейские рынки демонстрируют смешанную динамику

26.04 / Гражданина Китая оштрафовали за жарку шашлыков на балконе в Хабаровском крае

04.04 / Трамп предсказал «много смертей» от COVID-19 в США в ближайшее время

07.05 / В Роспотребнадзоре заявили, что пика распространения коронавируса в РФ может не быть

01.05 / Трамп оценил возможность отказа США от долговых обязательств перед Китаем

01.05 / Пелоси хочет, чтобы Конгресс выделил $1 трлн штатам и муниципалитетам

09.04 / Малышева показала способы провериться на устойчивость к коронавирусу

02.05 / Польский эксперт пожалел, что советские памятники не снесли ещё в 90-е

17.05 / Разумков: На сегодня в парламенте нет депутатов, больных COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска