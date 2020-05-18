Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста в Голландии двух брендов российской водки и хотят продать их с аукциона

18.05.2020, 12:11, Новости дня

Cуд в Нидерландах наложил арест на два российских бренда водки — Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие “Союзплодоимпорт”, сообщают РБК и нидерландское издание NRC.

Арест наложен из-за возобновленного в Нидерландах дела ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры нефтяной компании, которые совокупно владели 70% ЮКОСа, потеряли деньги при экспроприации и банкротстве компании. Третейский суд в Гааге постановил в 2014 году, что Россия должна выплатить компенсацию бывшим акционерам компании и указал, что Россия фактически экспроприировала ЮКОС у ее законных владельцев. А Международный апелляционный суд Гааги весной 2020 года обязал Россию выплатить более $50 млрд по этому иску. Но Россия платить отказывается. В этой связи бывшие акционеры ЮКОСа уже несколько лет обращаются в суды США, Франции и Великобритании, Бельгии и Нидерландов с требованием ареста имущества России за границей.

“Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах — это только начало”, — цитирует NRC слова Тима Осборна, одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа.

Права на бренд Stolichnaya и Moskovskaya нидерландский суд окончательно закрепил за Россией несколько месяцев назад – в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Когда-то эти права принадлежали бизнесмену Юрию Шефлеру, владельцу SPI Group, который в конце 1990-х годов заплатил за 43 известных бренда, включая Stolichnaya и Moskovskaya, всего $300 тыс. Россия около 15 лет судилась за водочные бренды, утверждала, что марки были незаконно приватизированы. К 2015 года стоимость только Stolichnaya и Moskovskaya достигала, по экспертным оценкам, $2 млрд.

Андрей Кондаков, гендиректор АНО “Международный центр правовой защиты” (МЦПЗ), который представляет интересы России в деле против бывших акционеров ЮКОСа, сообщил, что ему известно об аресте водочных брендов России. Россия намерена оспаривать эти аресты в стандартном порядке. По словам Кондакова, до этого арестов российских активов по делу ЮКОСа в Нидерландах не было, хотя они были в Бельгии и Франции (там по делу ЮКОСа в 2016 году удалось арестовать деньги Рособоронэкспорта, за поставку “Мистралей”, счета МИА “Россия сегодня” и “Госзагрансобственности”).

Истцами по делу ЮКОСа против России выступают три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited (GML). Представитель GML Джонатан Хилл сообщил РБК, что арестованные водочные бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные от их продажи деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации.