Диетолог посоветовала не брать слишком яркие овощи и фрукты до наступления сезона

18.05.2020, 12:09, Разное

Специалист в области здорового питания и диетолог Ирина Сухова посоветовала повременить с покупкой слишком ярких и крупных овощей и фруктов. Сотрудница Медакадемии Крымского федерального университета (КФУ) считает, что они содержат в себе опасные нитраты.

По словам Ирины Суховой, чтобы избежать последствий с отравлением некачественными фруктами или овощами необходимо дождаться наступления «официального» сезона. Часто в погоне за прибылью продавцы «накачивают» плоды нитратами, из-за чего они приобретают яркий цвет и слишком «правильную» форму.

Ранее наиболее высокую концентрацию вредных веществ находили в сельдерее, брокколи, свекле, салате, зеленом луке, дынях и арбузах. Ирина Сухова рекомендует обращать внимание на фрукты и овощи среднего размера и не брать их, если под кожурой отчетливо видно коричневые или серые пятна.