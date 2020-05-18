 

СК решил возбудить дела на семерых судей

18.05.2020, 12:08, Новости дня

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих, сообщила Высшая квалификационная коллегия судей.

Там отмечается, что представления СК о даче согласия на возбуждение уголовных дел будет рассмотрено на заседании 27 мая.

СК хочет привлечь мирового судью в отставке судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Светлану Самгину за мошенничество и посредничество во взяточничестве; судью Арбитражного суда Ростовской области в отставке Светлану Мартынову за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств; судью Оренбургского областного суда в отставке Геннадия Петрухова, судью Лискинского суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина и судью Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александра Сычева за участие в ДТП, передает РИА «Новости».

Кроме того, в список СК попали мировой судья участка №52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин за разбой и судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина за превышение должностных полномочий.

Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалифколлегии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза

28.03 / Уволена главный фтизиатр Краснодарского края, которая скрыла поездку в Доминикану

12.05 / Нацпроект по производительности труда ускорил испытания пермского авиадвигателя

01.05 / Кива утверждает, что его счета не заблокированы

20.04 / Заморозить до мая: Главгосстройнадзор провел рейды по стройкам Москвы и Подмосковья

13.04 / Forbes назвал 10 россиян с наибольшими доходами за год

24.04 / Путин потребовал как можно скорее доставить реанимобили в регионы

12.05 / Площади лесных пожаров в РФ уменьшились в шесть раз

20.04 / Билецкий предложил ГСЧС добровольцев для тушения лесных пожаров

02.04 / Армия Германии пожаловалась на нехватку средств защиты в условиях пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска