Песков рассказал о своем самочувствии

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18.05.2020, 12:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что продолжает лечение от коронавирусной инфекции.

Песков заявил, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы, что пока лечится, передает ТАСС.

Также он поблагодарил за заботу о его здоровье.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что у него был диагностирован коронавирус.

До этого коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.



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