Песков рассказал о своем самочувствии
18.05.2020, 12:08, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что продолжает лечение от коронавирусной инфекции.
Песков заявил, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы, что пока лечится, передает ТАСС.
Также он поблагодарил за заботу о его здоровье.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что у него был диагностирован коронавирус.
До этого коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.
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