Личное: Мой уход за кожей

18.05.2020, 12:02, Разное

Пожалуй, осмелюсь и покажу вблизи, в хорошем разрешении одну свою фотку, которая заставила меня кардинально пересмотреть уход за лицом.



Фото: Моё

Увидев этот снимок, я осознала, какое средство по уходу за кожей является главным для всех без исключения женщин.

Нет, я и раньше о нём слышала и даже пользовалась. Время от времени. Иногда. От случая к случаю.

Догадались, о чём речь?

Солнцезащитный крем.

Чтобы понять всю важность солнцезащиты, я — всего-то за 2 недели отдыха! — обзавелась достаточно глубокими морщинами и пигментными пятнами. Моя кожа огрубела, тон её изменился с приятного бледного на неприятный кирпичный.

По своей собственной дурости я тупо и резко постарела: мне захотелось расслабиться и не морочиться с солнцезащитой.

Зато после мне пришлось морочиться с восстановлением лица. Я потратила болезненно много денег на то, чтобы исправить ситуацию и вернуть всё, как было.

С тех пор я отношусь к солнцезащитному крему не как к опции (есть — хорошо, нет — да и фиг с ним), а к тому, без чего я никогда, ни при каких обстоятельствах не выйду из дома.

Ультрафиолет — так же сильно старит кожу, как и курение. Если ещё не сильнее.

Врач мне посоветовал солнцезащитный крем Intensive Sun Block от корейского бренда Dr. Healux. Этот крем вообще не липкий, очень лёгкий и отлично увлажняет кожу.



Фото: Соцсети

Начав пользоваться солнцезащитным кремом от Dr. Healux, я попробовала и другие средства этой марки.

Вот что особенно понравилось:

Пилинг Jewelry Peel.

Я — давняя фанатка пилингов.

Ближе к 30 годам скорость регенерации кожи замедляется. Своевременное удаление слоя омертвевших клеток становится важным инструментом её молодости.

Женщины, которые игнорируют пилинги, выглядят значительно старше тех, кто ими увлекается.

Только, пожалуйста, после любого пилинга обязательно пользуйтесь солнцезащитой. Иначе будут ожоги и, как следствие, пигментные пятна, избавляться от которых — долго и дорого.

Jewelry Peel содержит биологические микроиглы пресноводной губки (семейства бодяги) и совмещает в себе функции пилинга и восстановления кожи. Один из лучших пилингов, что я пробовала. Великолепно выравнивает тон лица. При регулярном использовании кожа быстрее обновляется и, как следствие, омолаживается.

Прекрасная, на мой взгляд, домашняя альтернатива химическим и лазерным пилингам в салонах. Что очень хорошо — одного шприца с препаратом хватаем на 2 раза. Причём, хватает с запасом. То есть, покупая одну дозу, рассчитывайте, что их там две!

Сыворотка EGF Revitalize Serum.

Что особенно понравилось: тургор кожи стал значительно лучше. Был у меня такой период, когда кожа утратила плотность. Сыворотка от Dr. Healux исправила ситуацию.

Пользовалась я этой сывороткой в комплекте с кремом EGF Renewal Complex Cream.

Эти два средства отлично работают в тандеме. Всем, кто недоволен тонусом своей кожи, очень и очень рекомендую попробовать.

Ещё раз: ссылок не даю, так как этот корейский бренд — моя личная находка, которую, если захотите, откроете для себя и вы. Ищите в Интернете, в магазинах и аптеках своего города.

В комментариях расскажите, пожалуйста, о своих любимых средствах по уходу за кожей. Может, попробую чего.