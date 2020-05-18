 

Карантин пошел на пользу: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит возобновили роман

18.05.2020, 12:00, Разное

Со всех сторон слышится, что период карантина только повысил статистику разводов и расставаний, но, к счастью, так далеко не у всех. Некоторым парам это непростое время пошло только на пользу, и яркий пример – Лили Джеймс и Мэтт Смит. По данным СМИ, актриса сериала “Аббатство Даунтон” и фильма “Золушка” рассталась со звездой сериалов “Корона” и “Доктор Кто” осенью прошлого года: еще в конце октября она не пришла на вечеринку в честь его 37-летия, улетев вместо этого в отпуск в ЮАР. Причина разрыва – якобы невозможность проводить много времени вместе: загруженные графики, съемки, интервью – сил на личную жизнь не оставалось совсем. И тут – пандемия коронавируса, которая отменяет все рабочие обязательства и запирает всех по домам, в том числе Лили с Мэттом. Как сообщает Daily Mail, паре это пошло на пользу, и у влюбленных снова все хорошо.

Они продолжали делить один дом на двоих и после расставания, так как редко бывали в нем вместе. Но когда начался карантин, они оказались запертыми на одной территории. У них не было работы, и такие обстоятельства помогли им вновь начать близко общаться. Между ними потрясающая химия, они прекрасная пара! Все их друзья на это надеялись, ведь они делали друг друга такими счастливыми, и их расставание было обусловлено лишь графиками – они почти не видели друг друга, – источник, приближенный к паре, рассказал The Sun.

С актером Мэттом Смитом Лили Джеймс познакомилась в 2016 году на съемках фильма “Гордость и предубеждение и зомби”. Незадолго до их расставания Мэтт признавался в одном из интервью:

У двух моих близких подруг уже есть дети, и я их просто обожаю. Это здорово – видеть, сколько радости и счастья приносит в твою жизнь семья. Это становится самым важным для тебя, и я уже с нетерпением этого жду.  



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