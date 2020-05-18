Звезда “Игры престолов” Ричард Мэдден переехал в особняк Эмилии Кларк – и вот кто его новый сосед

18.05.2020, 12:00, Разное

Их герои, Робб Старк и Дейенерис Бурерожденная, никогда не встречались в кадре популярного сериала “Игра престолов” – но это не помешало актерам Ричарду Мэддену и Эмилии Кларк стать друзьями во время съемок проекта. Оба не раз появлялись вместе на промо-мероприятиях, в какой-то момент коллегам даже начали приписывать роман, но Эмилия и Ричард опровергали все эти слухи. Теперь же бывшая коллега и вовсе помогает Мэддену “с жилплощадью”. По сообщениям издания The Sun, актер переехал в особняк, принадлежащий Кларк, в Лос-Анджелесе. Аренда здания стоит порядка 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц, но вполне возможно, что для друга Кларк, которая сама сейчас живет в Лондоне, сделала скидку. Впрочем, куда интереснее этих цифр личность соседа Мэддена.

В Лос-Анджелесе 33-летний Ричард проживает вместе со своим другом, 22-летним актером и музыкантом Фроем Гутьерресом, игравшем в популярном молодежном сериале “Волчонок”. Впервые двух друзей сфотографировали вместе на прогулке еще в феврале этого года. Теперь же новые карточки с Фроем появились и возле означенного дома Эмилии Кларк.

Ричард Мэдден и Фрой Гутьеррес, февраль 2020 года Фрой Гутьеррес

До появления в его жизни – и в доме – Фроя, Мэдден также соседствовал с еще одним привлекательным молодым человеком. Речь про актера и модель Брэндона Флинна, известного уже по другому популярному проекту – сериалу “13 причин почему”. Примечательно, что до совместного проживания с Ричардом Брэндон встречался с музыкантом Сэмом Смитом, а после – с актером Закари Куинто. Мэденн и Флинн то и дело попадали в объектив папарацци на совместных прогулках по окрестностям ЛА, а анонимные источники сообщали прессе:

Ричард и Брэндон сблизились на почве попыток запустить карьеру в этой индустрии и решили снимать жилье вместе, пока оба работали в Америке.

Брэндон Флинн

Это общение, впрочем, закончилось вскоре после того, как в одном из интервью, отвечая на вопрос о личной жизни и намек на то, что его друг слишком уж ему близок, Мэдден высказался отрицательно и заявил:

Я оставляю свою личную жизнь личной и никогда не говорю о своих отношениях.

Вскоре после этого высказывания стало известно, что дружба Мэддена и Флинна прекратилась и молодые люди разъехались. Более того, будучи популярной моделью, Брэндон даже попросил организаторов одного из своих показов запретить Ричарду появляться на мероприятии.

Напомним, Флинн и Гутьеррес – последние спутники, с которыми папарацци видели актера. Ранее же Ричард Мэдден часто появлялся в объективе репортеров в компании девушек. Например, со своей бывшей возлюбленной, актрисой Эли Бамбер, с которой встречался с 2017 по 2019 год. До этого актер 5 лет встречался с Дженной Коулман. Ему также приписывали роман со Сьюки Уотерхаус – нынешней девушкой Роберта Паттинсона – и ирландской телеведущей Лаурой Уитмор.

Ричард Мэдден