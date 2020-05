В Афганистане больше не два президента. Гани и Абдулла договорились о разделении власти

18.05.2020, 11:53, Новости дня

Президент Афганистана Ашраф Гани и его оппонент Абдулла Абдулла 17 мая подписали соглашение о выходе из политического кризиса, сообщил телеканал TOLOnews.

Соглашение предусматривает разделение власти: Гани остается президентом, а Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, члены его команды получат 50% мест в правительстве.

Политический кризис в Афганистане начался после президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Пересчет голосов продолжался до декабря. По итогам выборов Гани был объявлен переизбранным президентом, но Абдулла обвинил оппонента в фальсификациях и не согласился с результатом голосования. В итоге и Гани, и Абдулла объявили себя президентами и в один день, 9 марта 2020 года, провели церемонии инаугурации в соседних дворцах.

Гани назвал подписание документа историческим, сообщила пресс-служба президента. “Мы показали, что без посредничества международных друзей можем находить фундаментальные решения”, – сказал он.

Телеканал Al Jazeera отметил, что в рамках своих полномочий Абдулла будет отвечать за переговоры с талибами.

“Ни один человек или группа не могут навязать свою волю силой или вопреки национальным интересам. Мы не можем позволить себе упускать возможности и доброжелательность международного сообщества, особенно для достижения справедливого и всеобъемлющего мира путем переговоров. Я обещаю сделать все возможное, чтобы работать со всеми сторонами”, – написал Абдулла в Twitter после подписания соглашения.

4/4 No individual or group can impose their will by force or against the national interest. We cannot afford to squander opportunities & international goodwill, especially for a just & comprehensive peace through talks. I pledge to do my best to work with all sides. God bless * .

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) May 17, 2020

Телеканал Voice of America отметил, что соглашение было подписано под давлением США, которые опасались, что длительный кризис может сорвать реализацию мирного соглашения с талибами, подписанного в феврале. Америка сократила помощь Афганистану на $1 млрд в 2020 году и пригрозила сократить еще на такую же сумму, если Гани и Абдулла не достигнут взаимопонимания.

Подписанное между “Талибаном” и США соглашение предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников. Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек, сообщил телеканал Al Jazeera.