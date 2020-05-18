 

Ким Кардашьян ради эффектного кадра использует парики

18.05.2020, 11:53, Разное

Американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» призналась, что ради эффектного кадра не пренебрегает париками. Чтобы стать шикарной блондинкой для фотосессии, не обязательно перекрашиваться, пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram Ким Кардашьян.
На днях фотомодель Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст удивила фанатов новым имиджем: медийная звезда из жгучей брюнетки превратилась в роскошную блонду. Позже актриса рассказала, что она не перекрашивалась, а просто надела парик, чтобы сделать фотографию: «Мои светлые волосы были просто париком».

Также участница седьмого сезона реалити-шоу «Танцы со звёздами» (США) сообщила, что во время самоизоляции по коронавирусу наводит порядок в своём шкафу и примеряет вещи.



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