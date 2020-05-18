Права на бренд водки «Столичная» в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров ЮКОСа

18.05.2020, 11:53, Новости дня

Суд в Нидерландах арестовал права на использование брендов российской водки «Столичная» и «Московская» на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Такое решение было принято по иску бывших акционеров ЮКОСа к России.

Теперь эти бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги передадут бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на 50 млрд долларов, сообщил РБК представитель компании GML, представляющей интересы акционеров ЮКОСа, Джонатан Хилл.

Другой представитель GML Тим Осборн заявил, что пока РФ игнорирует решение суда о выплате компенсации, компания через суд будет добиваться конфискации российской зарубежной собственности.

Гендиректор АНО «Международный центр правовой защиты», которая представляет интересы РФ в деле против бывших акционеров ЮКОСа, Андрей Кондаков сообщил, что РФ намерена оспаривать эти аресты в стандартном порядке вместе с решением о выплате компенсации.

В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. РФ направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании 57 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.