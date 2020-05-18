В Израиле приведено к присяге правительство национального единства

18.05.2020, 11:50, Новости дня

Израиль, наконец, сформировал новое правительство после тупика, в котором страна находилась больше года, однако появление новой администрации, в которой власть поделили правые и центристы, не означает прекращения политических споров.

Израильский парламент одобрил создание нового правительство национального единства в воскресенье 73 голосами «за» при 46 «против».

Биньямин Нетаньяху останется премьер-министром 18 месяцев, в то время как глава центристской партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц станет «сменным премьер-министром». Через полтора года они поменяются ролями.

«Общественность хотела правительство единства, именно это общественность и получает сегодня, – заявил Нетаньяху в воскресенье. – Мы решили послужить стране вместе».

Выступая после Неттаньяу, Ганц сказал, что он предпочитает правительство единства гражданской войне, добавив, что «самый худший политический кризис, с которым когда-либо сталкивался Израиль, закончился».

Нетаньяху пообещал бюджет, который, по его словам, «удержит экономику от коллапса, бюджет, который гарантирует стабильность, который восстановит рост».

«[Это будет] бюджет, который даст вам, гражданам Израиля, надежду, горизонт, вернув три вещи: работа, работа, работа», – сказал премьер.

Он также заявил, что Израиль не отступит от планов аннексировать часть Западного берега реки Иордан.

«Пора распространить суверенитет на еврейские общины в Иудее и Самарии, – сказал он. – Это не отдалит мир, а приблизит его. Эти поселения станут частью Израиля при любом сценарии. Эти районы страны были теми местами, где родился и вырос еврейский народ. Пора применить израильское законодательство и написать славную новую главу в истории сионизма».

Некоторые противники аннексии в парламенте кричали «апартеид» во время выступления Нетаньяху.

Палестинцы хотят, чтобы Западный берег реки Иордан стал частью их будущего государства. Европейский Союз и другие предупреждают, что израильская аннексия территорий, оккупированных после войны 1967 года, подожжет пороховую бочку насилия.

Новое правительство Израиля станет самым большим в истории страны и будет состоять из 36 министров кабинета.

Израильский оппозиционный лидер Яир Лапид заявил, что новое правительство уже раздуто и коррумпировано, и что израильский народ хочет совсем не этого.

«Сформированное сегодня правительство – самое большое и расточительное в истории страны, – сказал он. – Это не просто расточительство, это пренебрежение. Полное пренебрежение к кризису, с которым столкнулось израильское общество».

Новое правительство приступает к работе после трех выборов, в результате которых ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать правительство самостоятельно.

На следующей неделе открывается судебный процесс по обвинениям Нетаньяху в коррупции.

Изначально Ганц отказывался разделить власть с лидером, которому грозит судебное разбирательство, но позднее сказал, что хочет помочь Израилю выбраться из пандемии коронавируса без того, чтобы над страной нависали четвертые выборы.

В конце прошлого года суд обвинил Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В частности, его обвиняют в том, что он обещал политическое покровительство медиа-магнатам в обмен на щедрые подарки или благосклонное освещение в новостях. Он отрицает эти обвинения, называя себя жертвой политической охоты на ведьм.

Противники нового правительства национального единства говорят, что соглашение позволит Нетаньяху править на протяжении всего процесса и долгих апелляций в случае, если он будет признан виновным. Они также говорят, что он может попытаться найти возможность выхода из сделки, когда через 18 месяцев придет время передавать должность премьера Ганцу.