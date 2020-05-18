Глава Татарстана предложил признать региональные СМИ пострадавшей отраслью

18.05.2020, 11:48, Новости дня

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес и.о. председателя правительства – первого вице-премьера Андрея Белоусова письмо с предложением признать региональные средства массовой информации отраслью, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В своем обращении глава региона отмечает, что в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции региональные СМИ работают при значительном снижении объемов рекламного рынка – до 90%, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Ранее они получали значительную часть своих доходов от предприятий, которые на данный момент прекратили либо приостановили свою деятельность. Также в результате введения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, снизились объемы розничных продаж периодических печатных изданий, оказалось под угрозой проведение подписной кампании.

«Резкое падение доходов региональных СМИ может спровоцировать приостановку и даже прекращение их деятельности, что приведет к ухудшению информационного обеспечения граждан, лишит органы власти действенных каналов коммуникации с населением и может повлиять на общественно-политическую стабильность и безопасность. Принимая во внимание возросшую роль СМИ в организации оперативного информирования населения по социально значимым темам и актуальным вопросам, прошу Вас, уважаемый Андрей Рэмович [Белоусов], рассмотреть возможность включения сферы деятельности СМИ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19», – передает РИА «Новости» текст письма.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что власти Москвы могут включить частную медицину в список пострадавших отраслей.