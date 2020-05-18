 

На Украине решили открыть пляжный сезон в условиях короновируса

18.05.2020, 11:48, Новости дня

Минздрав Украины позволит открыть пляжный сезон, поскольку морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавируса, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук, и они подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым солнечным излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон на Украине», – цитирует РИА «Новости» Ляшко.

По его словам, речной пляжный сезон также будет открыт. Главный санврач пояснил, что в пресной воде возбудитель может выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться довольно сложно. Это может быть только при близком контакте.

«Поэтому и относительно речного пляжного сезона Минздрав также будет давать разрешение работать (пляжам) в этом сезоне отдыха», – сказал Ляшко.

При этом пляжи не должны будут посещать люди из зоны риска – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Также украинцы должны будут соблюдать дистанцию не менее 2 метров и правила личной гигиены. Обслуживающий персонал на пляжах будет обязан носить маски.

По последним данным, число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 325, до 18 тыс. 616. 

Ранее украинские СМИ после обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам сообщили, что за все время пандемии коронавируса на Украине проведено всего 181 тыс. тестов, тогда как в РФ ежедневно тестируют около 170 тыс. человек. 



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