Мнение: Пир во время чумы: Краснодарская молодежь устроила “карантин-пох-пати” с кальяном и выпивкой

18.05.2020, 11:40, Разное

Молодежь упорно считает, что пандемия “ковида” их не касается. В больницах под ИВЛ – 27-летний врач со скорой, ученый скончался 34 лет от роду, 22-летний паренек-студент умер не так давно в регионе. Но юная поросль: курят кальян, танцуют, пьют. И заведение на Кубани дало им такую возможность – подзаработать, видимо, хотелось. На видео, которое некий юноша повесил в сеть, есть даже настоящий бар, и столик с кальяном, и танцпол, и диджей крутит диски – “дискотека на улице Морг”.

Оперативники расстроены – видео очень плохого качества. Уже известно, кто выложил ролик в сеть, но лица участников различить сложно. Сотрудникам полиции приходится ломать глаза, чтобы сделать удачные портреты для розыска.

Самое паскудное в этой истории, что ведь и ковид-диссидентов почти не осталось, разве что самые упертые идиоты, то есть они понимают, что могут заразить и своих близких и посторонних людей, но развлекуха им дороже чужих жизней.

Полиция Краснодарского края работает. Есть надежда, что тот юноша, который положил видео в сеть, сдаст и адресок заведения и тех, кто был на вечеринке. А они в свою очередь сдадут всех остальных. И так – постепенно – рука закона дотянется до всех. В Краснодарском крае до 23 мая продлен режим самоизоляции, действует запрет на проведение массовых мероприятий, социальная дистанция, маски, перчатки отсутствуют вовсе.

Они думают, что классический штраф, который грозит каждому участнику – 4000 рублей. Об этом уже есть есть комментарий в сети. “А что им будет? 4000?”. А вот и нет. Принудительная изоляция, раз. А если потом будет доказано, что вы заразили человека, и он умер, то это уже реальный приговор. И срок – до 5 лет. “Но мы же не знали”. Расскажете прокурору. И судье. Они любят такие истории.

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