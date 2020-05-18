Грязевой гейзер повредил несколько машин в центре Новосибирска
18.05.2020, 11:30, Новости дня
Мощный прорыв магистрального трубопровода произошел в Новосибирске, в результате несколько машин оказались повреждены взмывшими в небо грунтом и кирпичами, а улицы залиты водой. Досталось и расположенной в нескольких десятках метров камере наблюдения, которая и записала момент образования "гейзера".
Инцидент произошел около 16:30 17 мая во время гидравлических испытаний на парковке рядом с домом №24/1 по улице Кошурникова. На кадрах видно, как столб воды пробил асфальт и залил оказавшиеся поблизости машины грязью. К тому моменту, когда перекрыли подачу воды на магистральном трубопроводе, окрестные улицы были затоплены.
Никто из людей не пострадал, повреждения получили несколько машин, сумму нанесенного ущерба только предстоит установить.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет