 

Вакцину от коронавируса успешно протестировали в Израиле

18.05.2020, 11:30, Новости дня

Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против COVID-19 на грызунах, сообщили СМИ.

Во время испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института. Затем животные были инфицированы коронавирусом нового типа. Привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на 12-й телеканал израильского телевидения

Скоро институт приступит к следующему этапу испытаний – на других животных, а затем – на человеке. Если исследование пройдет по плану, то вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

В минувшие выходные минобороны Израиля объявило, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использованы в разработке препарата для лечения COVID-19.

Над созданием вакцины против коронавируса также работает израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.

Напомним, в субботу в Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Раскрыты характеристики минивэна Volkswagen Viloran

15.04 / Россияне увеличили покупку вина, роутеров и электронных книг

11.05 / Украинцы после обращения Путина ужаснулись показателям тестирования в своей стране

02.04 / Нью-Джерси: помолвка привела к обвинениям в нарушении запрета на собрания

01.05 / Журналисты в Черновцах задали епархии вопрос о коронавирусе. После этого в редакцию пришел священник и покашлял на сотрудников

06.05 / Еврокомиссия: ВВП еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году

13.04 / Украинская «Мрія» задействована в борьбе с пандемией 

20.04 / Замдиректора НИИ вакцин и сывороток посоветовал открыть детсады и школы

14.04 / Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

20.04 / Энтони Джошуа назвал шестерых боксеров, с которыми хотел бы драться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска