 

«Задохнется в сауне»: Дана Борисова предрекла беду Анастасии Волочковой

18.05.2020, 11:30, Разное

Российская телеведущая Дана Борисова считает, что Анастасии Волочковой необходимо срочно оказать медицинскую помощь, чтобы избавить ее от алкоголизма. В передаче «Ты не поверишь!» она заявила, что балерина может «напиться», пойти в сауну и там задохнуться из-за воспламенившейся ветки.
Дана Борисова отметила, что пристально следит за всеми публикациями Анастасии Волочковой на ее странице в Instagram. Телеведущую беспокоит поведение балерины, которое веселит ее больше, чем шутки Петросяна, поскольку она слишком часто выпивает. Делает она это перед тренировками или для настроения, что указывает на зависимость. Кроме того, Дана Борисова постоянно наблюдает ее «пропитое, опухшее лицо с мешками алкоголицы под глазами».

Телеведущая посоветовала Анастасии Волочковой отправиться на Самуи, где находится превосходный центр, в котором оказывают помощь людям с зависимостью от алкоголя. По словам Даны Борисовой, если этого не сделать, то беда может случиться уже через несколько месяцев.



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